Maria De Filippi travolge Gianni Sperti: "Non mi interessa. Questa è la verità!"

31 marzo 2023 a

Attimi di caos e grandi polemiche a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata di venerdì 31 marzo, infatti, Armando Incarnato finisce nel mirino, con la conduttrice che prende le sue parti zittendo Gianni Sperti e Tina Cipollari. Il tutto quando gli opinionisti realizzano che il cavaliere aveva lasciato lo studio per andare dietro le quinte, per poi tornare in trasmissione.

Secondo Sperti, un gesto maleducato: insomma, non può mica entrare ed uscire come e quando vuole: "Maria stava parlando e ti sei alzato. Non sei un privilegiato. Voglio dire a tutti i partecipanti che possono alzarsi e uscire quando vogliono", tuona Gianni Sperti contro Armando. Da par suo il cavaliere spiega di essersi alzato dopo aver sentito delle parole di Silvio, che discuteva con la Galgani, e che proprio non gli sono piaciute: per evitare discussioni, ha spiegato, meglio assentarsi per un istante.

E la De Filippi è d'accordo con lui: "Io ho capito perché è uscito. Adesso iniziare una nuova discussione... ma sinceramente, senza offesa ad Armando e a te, se lui esce a me non interessa. Se invece iniziava una discussione su un argomento, sarebbe stato un problema. Uscendo l’ha evitata", ha spiegato la padrona di casa.

Ma Gianni Sperti non molla e le fa notare che, allora, anche lui potrebbe lasciare lo studio ogni volta in cui potrebbe arrabbiarsi, eppure non lo fa. Respinto con perdite, perché la conduttrice gli replica secco: "Ho capito, ma io ci lavoro, non me lo posso permettere. Tina esce va a mangiare, torna indietro... anche lui l’ha sempre fatto. Quando si inalbera su qualcosa e arriva a capire che io non ho voglia di continuare una discussione lui esce. Io non lo vedo un problema. Io non lo vivo come un atto maleducato, ma come un atto educato. È la verità", ha tagliato corto la De Filippi. Per Gianni Sperti, un ko tecnico.