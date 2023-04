"Passiva": commento sessuale, per Loretta Goggi finisce in disgrazia

01 aprile 2023 a

Un commento poco piacevole quello che un utente su Twitter ha rivolto ad Antonino Spadaccino, ieri ospite di Loretta Goggi a Benedetta Primavera su Rai 1. Il trionfatore dell’ultima edizione di Tale e Quale Show ha omaggiato il compianto Pino Mango, intonando “Oro”, uno dei brani più celebri del musicista scomparso. La performance ha commosso tutti. Peccato che qualcuno abbia provato a rovinare l’atmosfera riservando ad Antonino un brutto commento: "Quant’è passiva”. Leggendolo, l’artista non ha voluto lasciar correre e anzi ha replicato per le rime.

“Mbè? Ci facciamo la guerra fra di noi? Tutti Alpha dietro una tastiera. Che gente str**za“, ha risposto il cantante su Twitter. Quella andata in onda ieri era l'ultima puntata dello show di Loretta Goggi, che è sempre stata affiancata da Luca e Paolo. Tra gli ospiti, oltre ad Antonino, ci sono stati anche Carlo Conti, Romina Power, il duo tornato alla ribalta dopo Sanremo 2023, Paola e Chiara, e poi ancora Serena Rossi, Simone Montedoro, Lucia Ocone e Sergio Friscia.

La Goggi, durante lo show, ha voluto ringraziare Conti per averla spinta a tornare in tv in qualità di giurata a Tale e quale show: "Ti devo ringraziare perché mi hai riportato a fare il mio mestiere".