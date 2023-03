Loretta Goggi, Venier in lacrime: "Miracolata, a chi devo tutto"

25 marzo 2023 a

Mara Venier da Loretta Goggi. La conduttrice di Domenica In è stata ospite di Benedetta Primavera nella puntata in onda su Rai 1 venerdì 24 marzo. Qui la Venier si è confidata, iniziando con il ricordo di Monica Vitti, artista alla quale era legatissima: "A Monica devo molto, moltissimo. Mi ha supportata sempre - ha esordito -. Mi considero una miracolata, ecco come sono arrivata a fare Domenica In con Monica Vitti, Luca Giurato e Don Mazzi".

Da qui la battuta: "All’epoca avevo un compagno che era sempre in giro con l’Orchestra Italiana (Renzo Arbore, ndr.), perciò mi sono dovuta trovare qualcosa da fare nel frattempo, essendo sempre sola". Ripercorrendo la sua lunga carriera, la conduttrice ha ricordato i suoi esordi: "Cercavano una ragazza che facesse una sorta di cruciverba, un po’ come facevano le ragazze di Gianni Boncompagni. Non ero più una ragazza in realtà, perché avevo 42 anni, eppure mi hanno presa e Monica mi ha appoggiata".

Insomma, alla Vitti deve tanto: "Se lei non avesse dato il suo ok, io non sarei mai arrivata a fare quello che ho fatto. Devo ringraziare anche Luca Giurato e Don Mazzi ovviamente, ma se Monica non avesse detto ‘si’, nulla per me sarebbe iniziato da quel piccolissimo ruolo che dovevo fare". Ma la Vitti non è la sola amica a cui è stata legata. Tra queste c'è Gabriella Ferri. "Gabriella - ha ammesso - è stata la mia amica del cuore per molti anni. Ho sempre cercato di supportarla. È stata veramente un’amica meravigliosa". Confidenze che hanno emozionato sia l'ospite che la Goggi.