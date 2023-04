Maria De Filippi? "Perché conduce seduta sugli scalini": ciò che nessuno sapeva

01 aprile 2023 a

Probabilmente, la conduttrice più amata e seguita d'Italia. Semplicemente Maria De Filippi, volto di punta Mediaset, oggi impegnata con il serale di Amici 22 e con la corazzata Uomini e Donne. Un periodo difficile, per lei, dopo il lutto per Maurizio Costanzo, una tragedia che però ha permesso di toccare con mano l'enorme affetto di cui la conduttrice gode, e ovviamente non soltanto nel mondo dello spettacolo.

Ormai, Maria De Filippi fa televisione dal lontano 1992, iniziò proprio con Amici, il giorno dell'esordio per onor di precisione fu il 26 settembre. E insomma, ci si chiede cosa sarebbe la televisione oggi se, quel giorno, Maria non fosse andata in video.

Arrivò sul piccolo schermo quasi per caso, non la conosceva nessuno, prese il posto di Lella Costa. E ricordando quel momento, in una recente intervista a Vanity Fair, aveva raccontato: "Lella Costa, la prima conduttrice di Amici, rimase incinta e non riuscivo a trovare una persona che potesse sostituirla né soprattutto mettere in atto quel che avevo in mente io. Già da allora, inconsapevolmente, volevo destrutturare il canone e scardinare la regola televisiva per cercare negli altri gli unici sentimenti che arrivino davvero dall’altra parte dello schermo: verità e spontaneità".

Da quel giorno, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, tantissima. Di lei sappiamo molto, quasi tutto, almeno della Maria De Filippi in televisione. E tra le immagini più iconiche, insomma tra le immagini che la definiscono, c'è per certo quella di lei che conduce seduta sulle scale. E se vi chiedete come mai scelga di condurre seduta sulle scale, bene, la ragione la ha confessata nel corso di una chiacchierata con Raimondo Todaro: "La verità è che gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando tante puntate nella stessa giornata a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini". Scelta che fu molto apprezzata dagli autori e così, da quel giorno, Maria De Filippi spesso e volentieri ha scelto di orchestrare le operazioni proprio dagli scalini, seduta nel suo studio.