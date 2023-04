Caterina Balivo, il retroscena: Mentana in tv? "Ho sofferto tantissimo"

01 aprile 2023 a

Ritorno in Rai per Caterina Balivo, ma solo come ospite. La conduttrice di La7 è stata ospite della puntata di sabato 1 aprile di Tv Talk, Qui la presentatrice ha commentato il suo Lingo- Parole in gioco e del suo possibile ritorno alla conduzione di un programma nella tv di Stato. La Balivo è stata per lungo tempo al timone di Detto Fatto, programma archiviato dalla rete.

"È un grande dolore non vederlo in onda ti dico solo questo", ha ammesso prima di lanciare una frecciata a Bianca Guaccero, che l’ha succeduta: "Non mi piace quando tu sperimenti, costruisci e poi puoi lasciare ad altre persone non ricordarsi chi ha costruito". Anche su La7 però la Balivo ha dovuto fare i conti con qualche ostacolo. Per diverso tempo il suo programma è saltato a causa delle Maratone di Enrico Mentana.

Una scelta che l'ha fatta soffrire: "La prima volta si tantissimo ma poi è stata la nostra fortuna perché ci ha lasciato spazio per lavorare bene senza l’ansia degli ascolti e dei continui tweet dei gufi vari, quindi è stata la nostra forza e mi sono ricordata sempre di mia nonna che diceva ‘Ogni impedimento è giovamento’". E su un eventuale ritorno in Rai, la conduttrice non ha atteso a replicare: "A me piace cambiare io ho 43 e il primo contratto rai l’ho firmato nel settembre del 1999 e non vorrei invecchiare con un programma. Io sono una ragazza irrequieta".