Amici, Alessandra Celentano in studio così? Umiliata in diretta

Puntata scoppiettante quella di Amici 22 nella sua versione serale. La puntata è quella andata in onda sabato 1 aprile ovviamente su Canale 5 e ovviamente condotta da Maria De Filippi. Puntata in cui si sono registrate delle tensioni, in particolare, tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

E sempre la Celentano è finita nel mirino per il particolare look che hanno sfoggiato nella terza puntata del serale di Amici. Un look che ha scatenato il pubblico: dopo aver indossato nelle due precedenti puntate una parrucca color argento, ecco che l'ex ballerina in questo caso si è presentata con dei capelli più lunghi e di colore verde.

Sul web e sui social, gli utenti si sono scatenati nel commentare questa scelta bizzarra. Ma anche in studio sono piovuti degli sfottò. In particolare da parte di Cristiano Malgioglio, uno che dei look eccentrici ha fatto il suo marchio di fabbrica, il quale - mentre cercava di votare - ecco che si è rivolto alla Celentano affermando: "Ma, io vedo lei e mi sembra Nikita. La protagonista del film famoso...". Attimi di imbarazzo. Il riferimento di Celentano è al film del 1990 di Luc Besson. E non ha tutti i torti...