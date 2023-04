Vittorio Sgarbi, lezione a Schlein: "Una setta! Non tratti con chi ti sfregia"

04 aprile 2023 a

a

a

Gli ecoteppisti che tanto piacciono a Elly Schlein hanno attaccato ancora una volta il nostro patrimonio artistico con un gesto ignobile alla Barcaccia a Roma. Vernice nera nella fontana di piazza di Spagna per portare acqua al mulino del "green" ma mettendo a rischio i monumenti e tutta la nostra immensa ricchezza che sta proprio per le strade e per i vicoli di questo Paese. Un gesto che ha suscitato non poche polemiche e che ha scatenato le reazioni del governo e le carezze amorevoli della sinistra sulla testa dei nuovi vandali che imbrattano e distruggono le nostre città.

E così a Quarta Repubblica, il talk show di Nicola Porro, il sottosegretario Vittorio Sgarbi ha messo nel mirino proprio queste bande di teppisti e ha lanciato un messaggio chiaro alla sinistra: con loro non si tratta. Elly Schlein più volte si è mostrata vicina alle posizioni degli ecoteppisti e così Sgarbi non usa giri di parole: "È una setta! L’idea che noi dobbiamo discutere con loro è una follia.

Tutta ideologia, niente sostanza: Elly Schlein, la non leader dei progressisti

La Barcaccia di Bernini è come una persona vivente e tu non tratti con chi ti sfregia!". E in effetti come altro definire i vandali che indisturbati rovinano il patrimonio artistico del nostro Paese? Nulla da aggiungere alle parole di Vittorio Sgarbi.