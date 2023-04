DiMartedì, Davigo: "Mandiamo la polizia sotto copertura". Gelo in studio

05 aprile 2023 a

Botta e risposta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 4 aprile, tra Piercamillo Davigo e Andrea Mancia, vice direttore de L'Opinione. In studio si parla di legalità e di quello che sta facendo il governo Meloni in questo senso. "Bisogna da partire da un dato strutturale di questo Paese dove le opere pubbliche costano il doppio rispetto agli altri Paesi inoltre le strade franano, i ponti crollano, quindi c'è anche una cattiva manutenzione, se non una cattiva costruzione. La pubblica amministrazione si serve di consulenti esterni e anziché introdurre meccanismi per evitare le turbative d'asta che sono quelle che fanno salire i prezzi bisogna far sì che poliziotti sotto copertura vengano mandati alle aste per arrestare i corrotti".

E Andrea Mancia si dispera: "Mandare le spie alle aste per scoprire quelli che possono infrangere la legge anziché semplicemente far rispettare la legge e predisporre una normativa sensata che non impedisca agli amministratori onesti di poter fare il loro mestiere mi sembra una cosa che solo Davigo pensare".

"Dal 92 tutti gli appalti vengono spartiti mediante sorteggio. Per quel che vedo non è cambiato niente. Non è così facile come si immagina far rispettare la legge quando non si sa se viene violata".