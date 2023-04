Cristina Scuccia, "qualcosa di traumatico": le immagini che la fanno crollare

06 aprile 2023 a

a

a

Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, sta per approdare all'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E, nel frattempo, si racconta a Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio condotto da Serena Bortone su Rai 1.

La Scuccia torna sui giorni di The Voice, il programma Rai a cui partecipò vestita da suora e dove vinse, incantando con la sua voce. Eppure, non è stato tutto così semplice: "Rivedere le immagini della vittoria di The Voice Senior fa sempre effetto, ma è stato anche qualcosa di forte è traumatico, non ero pronta per qualcosa del genere", confessa Cristina Scuccia alla Bortone.

Dunque si è sbottonata sugli anni da suora, fino a quando tutto è cambiato e ha deciso di stravolgere la sua vita: "Ho vissuto cambiamento mio interiore. Tutto questo successo mi ha fatto fare i conti con me stessa. Non c’è stato un evento particolare ma si è trattato di un percorso", ha spiegato, per poi aggiungere di aver deciso di iniziare una nuova vita a Madrid.

E ancora, confessioni sulla sua vita sentimentale: "Per il momento sono single", ha ammesso Cristina Scuccia. Già, ora tutte le forze e i pensieri sono rivolti all'Honduras, all'Isola dei Famosi di cui sarà uno dei nomi più interessanti tra quelli scelti nel cast.