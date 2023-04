Barbara D'Urso in Rai, un indizio decisivo: "In molti lo hanno notato..."

10 aprile 2023 a

Negli ultimi giorni si sono rincorse voci su Barbara D'Urso, nel dettaglio su un suo clamoroso passaggio da Mediaset alla Rai. Indiscrezioni, appunto. Rumors che però hanno trovato maggior vigore dopo quanto accaduto a Domenica In, il regno di Mara Venier in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, ovvero il videomessaggio mandato da Carmelita alla collega con cui un tempo si scontrava proprio la domenica pomeriggio.

Qualcuno ci ha visto un indizio su un possibile e imminente passaggio a Viale Mazzini. Tra questi, una lettrice di Nuovo Tv che ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone per la sua rubrica delle lettere: "Non è che la conduttrice deciderà di passare in Rai?", chiedeva la lettrice.

E Cecchi Paone, da par suo, di fatto ha scritto di condividere quell'interrogativo: "È stato notato da molti", ha detto riferendosi al videomessaggio. Dunque, ha aggiunto: "Penso che Barbara starebbe benissimo in Rai". Insomma, qualcosa bolle davvero in pentola? Chissà, anche perché Cecchi Paone ricorda come a Mediaset "sicuramente il suo spazio in tv è diminuito". Dunque Barbara D'Urso, questo il sottotesto, potrebbe cercare un rilancio in Rai, alla concorrenza.