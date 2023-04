Amici di Maria De Filippi, slitta la finalissima: clamorosa scelta di Mediaset

12 aprile 2023 a

Una decisione clamorosa: slitta la finale di Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5. La decisione viene comunicata direttamente dai vertici Mediaset: clamorosa, ma giustificata. Lo slittamento è dovuto alla concomitanza con la finale dell'Eurovision Song Contest, con Marco Mengoni a rappresentare l'Italia, che andrà in onda su Rai 1.

Dunque, la finalissima di Amici, prevista per sabato 13 maggio, si sposta a domenica 14 maggio. Una decisione che ricalca in tutto e per tutto quella dello scorso anno, in cui le due trasmissioni si trovarono in diretta concorrenza. Con effetti nocivi sullo share sia per Rai sia per Mediaset. Meglio per tutti evitare la sovrapposizione.

Nel frattempo, Amici è entrato nella fase Serale, sempre più combattuta e sempre più seguita (lo share è letteralmente alle stelle). Ad oggi, tra parecchie polemiche e rimostranze comprese quelle del pubblico, sono stati eliminati Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. Per l'appuntamento con la finalissima e i vincitori del programma di Maria De Filippi, bisogna però aspettare fino alla finalissima. Fino al 14 maggio.