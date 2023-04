Barbara D'Urso in Rai? "Sono la donna delle sorprese"

14 aprile 2023 a

a

a

Le voci su un possibile e clamoroso abbandono a Mediaset da parte di Barbara D'Urso, ormai, si rincorrono da settimane. E la diretta interessata, nei fatti, non sta facendo granché per smentirle. La notizia è stata rilanciata in primis da TvBlog, per poi crescere, rumor dopo rumor.

E così ecco che ora la conduttrice viene interpellata direttamente sul punto, il tutto in un'intervista concessa a Gente. E quando le chiedono se davvero è possibile un addio al Biscione, ecco che Carmelita risponde sibillina: "Con me tutto può sempre accadere, sono la donna delle sorprese". Insomma, tutto tranne che una netta smentita. Parole che al contrario aprono altri scenari, parole che scatenano altri importanti dubbi.

Barbara d'Urso, boom Pomeriggio Cinque: cosa è successo in diretta...

Nell'intervista a Gente, Barbara D'Urso ricorda poi i suoi successi, i risultati ottenuti recentemente dalla sua trasmissione: "Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda stagione, e poi il Metadurso". Insomma, Carmelita ci tiene a ricordare il suo valore, innegabile.

Per quel che riguarda le indiscrezioni circa il passaggio da Mediaset a Rai, sempre TvBlog ha recentemente aggiunto che a Viale Mazzini la D'Urso, inizialmente, arriverebbe in punta di piedi. Il sito specializzato in tv e dintorni ha infatti ipotizzato il suo ruolo come giudice a Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.