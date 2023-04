Ballando, "una big da Mediaset" fa fuori Selvaggia Lucarelli?

01 aprile 2023 a

a

a

Da chi sarà composta la giuria di Ballando con le Stelle il prossimo anno? Nell'ultima edizione andata in onda su Rai 1 si è visto un clima particolarmente teso tra i giudici. Le frizioni ci sono state soprattutto tra Selvaggia Lucarelli e gli altri giurati. E non è detto che la giornalista decida di far parte del cast anche nella prossima stagione.

"Accade solo qua". Fiorello, clamoroso "scippo" a Milly Carlucci: un caso in Rai?

Se davvero la Lucarelli lasciasse il suo posto in giuria, chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo quanto rivela TvBlog, a Ballando si starebbe organizzando un piano B, nell’eventualità in cui la giornalista scegliesse di concludere la propria avventura nello show. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, salvo colpi di scena, dovrebbero tornare dietro al bancone. Mentre al posto della Lucarelli potrebbe arrivare una big della tv italiana, sponda Mediaset, ovvero Barbara D’Urso.

Milly Carlucci fa fuori Selvaggia Lucarelli? Rumors clamorosi in Rai

“Si viaggia per indiscrezioni, certamente la più struggente ma anche la più clamorosa, per tanti motivi, vedrebbe arrivare in quel ruolo Barbara D’Urso - scrive TvBlog - che secondo il tele mercato di queste ultime ore non sarebbe più a Mediaset nella prossima stagione”. Secondo il portale, un secondo nome sul tavolo è quello di Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve su Rai 2. In campo, sempre nella rosa delle possibili sostitute rivelate da TvBlog, ci sarebbero anche l’ex parlamentare Nunzia De Girolamo, attualmente alla guida di Ciao maschio, e Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando.