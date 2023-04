Ciao Maschio, Stanzani confessa: "Zorzi? Lo amo ancora. Ma..."

15 aprile 2023 a

Nell’ultima puntata di Ciao Maschio, in seconda serata su Rai1, tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo figura anche Tommaso Stanzani. Il ballerino uscito dalla scuola di Amici è stato molto chiacchierato nelle ultime settimane per via del riavvicinamento con Tommaso Zorzi: sebbene i due non siano più insieme da diversi mesi, hanno recuperato un buon rapporto di amicizia, come dimostra la presenza di Stanzani al compleanno del 2 aprile dell’ex gieffino.

La De Girolamo ha chiesto al ballerino delle foto e dei video pubblicati sui social riguardanti proprio la sua presenza alla festa dell’ex fidanzato. “Con Zorzi non c’è mai stato un distacco totale - ha precisato Stanzani - penso che l’amicizia, anche quando finisce una storia, possa rimanere. In un certo senso lo amo ancora, ma è una forma di amore diverso. Credo che questa cosa valga anche per lui. Per me rimarrà sempre una persona importante e non voglio perderla. Poi è ovvio che le cose finiscono”.

Lo scorso 2 aprile in molti si sono sorpresi nel vedere Stanzani alla festa dei 28 anni di Zorzi. Tra l’altro non mancavano per l’occasione tanti ospiti vip: da Michelle Hunziker a Ilary Blasi, passando per Stefania Orlando, Anna Pettinelli, Elettra Lamborghini e Giulia Salemi. La presenza di Stanzani è però stata particolarmente sorprendente perché ha testimoniato i buoni rapporti rimasti tra il ballerino e l’ex gieffino.