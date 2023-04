Federica Pellegrini sbrocca: "A stare sul ca***...", il fesso fatto a pezzi

15 aprile 2023 a

Monta la polemica su Federica Pellegrini, protagonista a Pechino Express, il programma in onda su Sky Uno, insieme al marito, Matteo Giunta. I due sono lanciatissimi, hanno vinto due delle ultime tre tappe e sono tra i primi candidati per la vittoria finale.

Ma la Divina è finita nel mirino per una frase mostrata dal montaggio della trasmissione, anche se non è stato fatto vedere a chi fosse risvolta: "Ti accorcio di altri 10 centimetri!", ha detto a brutto muso a un'altra concorrente. Ma non solo: sui social in molti la hanno accusata di "ipocrisia", e anche di avere atteggiamenti troppo aggressivi. Per esempio: "Qualcuno dica alla Pellegrini che non siamo alle Olimpiadi. In ogni ambito merita di andare avanti chi se lo merita ed è forte. Mamma e figlio meritavano di rimanere rispetto alle Attiviste", commentava un utente.

Bene, il punto è che Federica Pellegrini, come sempre, non subisce senza reagire. E così, sui suoi profili social, ecco piovere il durissimo sfogo dell'ex nuotatrice: "Tranquilli che a stare sul caxxo perché mi piace vincere ci sono abituata, sono una donna", ha tuonato la Pellegrini, aggiungendo un pollice verso tutto rivolto ai bulli di Instagram. E la polemica, ovviamente, continua.