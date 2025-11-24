Belve, Magnini spiana Federica Pellegrini: "Che persona si è rivelata"

L'occasione per togliersi più di un sassolino dalle proverbiali scarpe è Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. A sfogarsi è Filippo Magnini - l'intervista andrà in onda nella puntata di martedì 24 novembre -, il quale lascia intendere che, tra le ombre più pesanti del suo passato recente, c’è anche la fine burrascosa della relazione con Federica Pellegrini. Un riferimento che non rimane vago, perché l’ex campione azzurro arriva a definire quel legame "un amore molto travagliato" e anche "una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo". La sua è una frecciata diretta, che colpisce nel segno e che anticipa il racconto di un periodo segnato non solo dalla delusione sentimentale, ma anche dall’attacco mediatico e giudiziario legato al caso doping che lo ha travolto.
Quando la Fagnani lo incalza sul tema, Magnini non fa sconti: era convinto che la loro storia fosse diversa, più solida, ma oggi ammette che "non si è rivelata la persona che pensavo". Un giudizio tagliente che si intreccia con gli anni più difficili della sua carriera, gli stessi in cui — racconta — sarebbe stato preso di mira dagli inquirenti sportivi.
Il nuotatore ricostruisce così l’altra parte del suo passato, quella segnata dalle indagini del 2017, avviate proprio mentre decideva di ritirarsi dalle competizioni. Magnini spiega di aver appreso dell’inchiesta dai giornali e di essere stato travolto da un’accusa che lo ha portato alla squalifica, fino all’assoluzione definitiva del 2020. In studio, rivela dettagli mai rivelati in precedenza: "Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile", sostiene. E aggiunge: "Ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri. Atleti del nuoto ma anche di altre discipline", rimarca tratteggiando scenari oggettivamente inquietanti.
Secondo Magnini, la pressione nei suoi confronti sarebbe stata studiata a tavolino, persino sproporzionata rispetto ai fatti contestati. "Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Ho registrato tutto durante gli interrogatori. E non solo io. Al mio amico Santucci hanno detto: se ci fai il nome di Magnini con te chiudiamo subito. E lui mi ha sempre difeso". Un racconto che stupisce la stessa Fagnani: "Dice cose molto pesanti", osserva. Il campione rincara: "Sono andato a muso duro e uno dei procuratori mi disse: al di là della verità questa è un faccenda personale tra me e te. Ho richiesto il dvd, ma casualmente quella frase non c’è".
Alla domanda sul perché non abbia denunciato, risponde con prudenza: "Ho tempo per farlo. Ma ho ascoltato il consiglio del mio avvocato che mi ha detto: nella vita bisogna vincere, non stravincere", ha concluso Magnini.