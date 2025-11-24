Belve, Magnini spiana Federica Pellegrini: "Che persona si è rivelata"

L'occasione per togliersi più di un sassolino dalle proverbiali scarpe è Belve, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su Rai 2. A sfogarsi è Filippo Magnini - l'intervista andrà in onda nella puntata di martedì 24 novembre -, il quale lascia intendere che, tra le ombre più pesanti del suo passato recente, c’è anche la fine burrascosa della relazione con Federica Pellegrini. Un riferimento che non rimane vago, perché l’ex campione azzurro arriva a definire quel legame "un amore molto travagliato" e anche "una storia che non mi ha lasciato un bel ricordo". La sua è una frecciata diretta, che colpisce nel segno e che anticipa il racconto di un periodo segnato non solo dalla delusione sentimentale, ma anche dall’attacco mediatico e giudiziario legato al caso doping che lo ha travolto.

Quando la Fagnani lo incalza sul tema, Magnini non fa sconti: era convinto che la loro storia fosse diversa, più solida, ma oggi ammette che "non si è rivelata la persona che pensavo". Un giudizio tagliente che si intreccia con gli anni più difficili della sua carriera, gli stessi in cui — racconta — sarebbe stato preso di mira dagli inquirenti sportivi.