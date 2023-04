Amici, "quelli che sono usciti": fucilata contro Maria De Filippi

15 aprile 2023 a

a

a

Il veleno del grande ex. Veleno contro Amici di Maria De Filippi da parte di Andreas Muller, che si è speso in una stoccata contro il programma di Canale 5 arrivato al Serale della sua 22esima edizione. Ad ora, 6 allievi hanno abbandonato il programma, tra cui 4 ballerini: Ria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere.

Queste eliminazioni sono state molto contestate dal pubblico. E tra chi le contesta, evidentemente, si iscrive anche Andreas Muller, che come molti fan di Amici considerava gli eliminati come potenziali vincitori del talent-show.

Lorella Cuccarini, raptus-hot ad Amici: "Scusateci...", imbarazzo-De Filippi

E così ecco che il compagno di Veronica Paparini, su Instagram, ha aperto un box per domande e risposte. Molti quesiti, ovviamente, sul format della De Filippi, anche se Muller non fa più parte del cast da ormai un anno. E quando gli chiedono "chi ti piace di Amici della categoria ballo?", ecco che Muller risponde, tranchant: "Quelli che sono usciti". Una stoccata a tutto tondo, insomma: anche Muller non sposa il metro di giudizio adottato dalla trasmissione della De Filippi.