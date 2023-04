Amici, "chi eliminano stasera": c'è il nome, rovinoso spoiler

15 aprile 2023 a

a

a

Mancano poche ore alla messa in onda della quinta puntata del Serale di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 in onda oggi, sabato 15 aprile. E la puntata, come sempre, è stata registrata prima, il 13 aprile. E a ridosso della messa in onda ecco che trapelano le indiscrezioni su quanto vedremo stasera. Compreso un clamoroso spoiler: il nome dell'eliminato.

Al ballottaggio finale per l'eliminazione definitiva ci arriveranno Ramon, ballerino della squadra di Alessandra Celentano, e Federica, cantante della squadra di Arisa. Loro due a contendersi il posto per poter restare nella scuola artistica più famosa della televisione italiana.

"Quelli che sono usciti": veleno puro, fucilata contro Maria De Filippi

Come sempre, l'eliminato non viene comunicato in studio, ma dalla casetta dalla De Filippi in collegamento. E stando alle indiscrezioni rilanciate da Amedeo Venza, tra Ramon e Federica a perdere il posto sarebbe quest'ultima. Insomma, Federica sarà la settima eliminata dal serale di Amici, almeno secondo Venza. Se così fosse, si tratterebbe della seconda eliminazione consecutiva per il team guidato da Arisa e Raimondo Todaro (la scorsa settimana hanno infatti perso Alessio Cavaliere, ballerino amatissimo dal pubblico che ha aspramente criticato la decisione di tagliarlo fuori dalla contesa di Amici).