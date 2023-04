Lorella Cuccarini, raptus-hot ad Amici: "Scusateci...", imbarazzo-De Filippi

14 aprile 2023 a

a

a

Girano voci piccanti su Amici 22: pare che nella prossima puntata del Serale Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo lo abbiano fatto. Di nuovo. Qualche settimana fa la ballerina e presentatrice che fin da giovanissima, negli anni 80, si fregia del titolo di "più amata dagli italiani" e l'aitante coreografo, entrambi insegnanti del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi avevano dato "scandalo" (parola usata ironicamente proprio da Queen Maria) baciandosi e strusciandosi appassionatamente durante una esibizione sulle note della sensuale Brivido felino di Mina.

Seguirono giorni di gossip scatenato, con tanto di reazioni (divertite) di Giorgia, la celebre cantante e compagna di Lo, che aveva commentato: "Questa faccenda del guanto vi sta prendendo un po’ la mano. Ma siete talmente bravi che si può solo applaudirvi". Qualcuno aveva simpaticamente insinuato che Lo fosse stato costretto a dormire sul divano dalla compagna colta da raptus di gelosia: "L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria", le parole del ballerino. Dal canto suo, la Cuccarini aveva rassicurato tutti: "Nel giorno del compleanno di Mina abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido felino. Per la cronaca tranquilli, Giorgia e Silvio si sono divertiti".

Passata la buferina, ecco un nuovo malizioso episodio. Stando alle anticipazioni di Superguida Tv che ha assistito in anteprima alle registrazioni della prossima puntata, la Cuccarini e Lo saranno protagonisti di un nuovo guanto di sfida ad alta tensione (erotica). Lo spoiler si limita a suggerire che Lorella ed Emanuel hanno addirittura provveduto a "scusarsi preventivamente" con i rispettivi partner. Qualcosa di grosso sta per andare in onda e la colpa è di un'altra canzone assai provocatoria e provocante, Il bene e il male che la disinibita Madame ha portato all'ultimo Festival di Sanremo.