Amici, Federica cacciata: bufera su Maria De Filippi

Tutto come previsto, o meglio come spoilerato: ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, nel serale in onda sabato 16 aprile, è stata eliminata Federica. L'indiscrezione era già circolata nel pomeriggio che aveva preceduto la puntata ed è poi stata confermata dai fatti. Federica ha la peggio nello scontro con Ramon (al ballottaggio, insieme al ballerino, anche il cantante Cricca).

E, puntuale come le tasse, sui social è scoppiata l'ennesima polemica che ha colpito questa tormentata edizione di Amici, dove ogni eliminazione viene contestata con veemenza.

Nel dettaglio la stragrande maggioranza dell'esercito di twittaroli che segue il programma della De Filippi sosteneva che Federica avesse molta più stoffa e talento di Cricca. E così, copioso, sono piovuti i cinguettii di protesta. Federica, sin dal pomeridiano, era molto apprezzata dal pubblico, che sperava e ipotizzava di vederla in finale. Molte le proteste contro i giudici e il regolamento. Ma questo è il verdetto, punto e stop.