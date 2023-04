Amici, De Filippi interrompe la puntata: dramma-Cricca, crisi di pianto

16 aprile 2023 a

L'emozione, al Serale di Amici, è ovviamente tanta. E la puntata condotta da Maria De Filippi e in onda su Canale 5 sabato 15 aprile non ha ovviamente fatto eccezione.

Alla fine è stata eliminata Federica, così come era trapelato nel corso del pomeriggio, quando l'eliminazione era stata spoilerata. Federica è stata sconfitta alla sfida finale in tre manche dove si è sfidata con Ramon e Cricca. Tutti e tre, prima di scoprire il verdetto dei giudici, hanno dovuto esibirsi.

Ed ecco che proprio prima dell'esibizione, ovviamente, l'emozione è esplosa. In particolare ha travolto Cricca, tanto che la De Filippi ha subito notato il suo malessere. E così, poco prima che Cricca si esibisse con Hold back the river, ecco che la conduttrice si è rivolta a lui affermando: "Non c'è niente di male a piangere".

Parole a cui Cricca ha dato un sostanziale seguito, tanto che mentre cantava ecco che si è commosso, per poi, ad esibizione terminata, crollare in una vera e propria crisi di pianto. La De Filippi ha provato a consolarlo, ma Cricca era incontenibile, la settimana infatti era stata dura, tosta, piena di dubbi e di incertezze. "È da una settimana che hai deciso che tu sei la mediocrità. Non è vero", lo ha consolato Maria De Filippi. Ma niente, Cricca - allievo di Lorella Cuccarini - era davvero in difficoltà, profonda e inconsolabile. Tanto che la De Filippi ha scelto di interrompere la registrazione e di lanciare la pubblicità, in modo da permettere al ragazzo di avere il tempo per rimettersi e superare la crisi di pianto.