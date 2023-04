Elisabetta Gregoraci, la verità su Briatore: "Non lo sopporto, però..."

16 aprile 2023 a

Prima la famiglia: le priorità di Elisabetta Gregoraci sono il figlio Nathan Falco, ma anche l'ex marito Flavio Briatore, sempre presente per il bene del ragazzino che ha oggi 13 anni. La showgirl calabrese, ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai 1, parla del suo bene più prezioso.

"Sono andata via dal Grande Fratello Vip perché i figli vengono prima di tutto. Ho scelto di tornare da lui perché erano tre mesi che non lo vedevo, Alfonso (il conduttore Alfonso Signorini, ndr) ha cercato di convincermi ma non ci fu nulla da fare. Non poterlo sentire, non vederlo, la scuola, la preoccupazioni…". Una scelta, quella della Gregoraci, che conquistò i telespettatori ammirati dalla decisione di uscire in anticipo dal reality di Canale 5 per il quale, forse, era la candidata numero uno alla vittoria.

Anche la fine del matrimonio con Briatore ha scatenato il gossip nazionale. Entrambi hanno avuto delle storie, ma ogni anno per le feste comandate trascorrono sempre vacanze insieme con loro figlio. "Siamo sempre una famiglia, lo dice anche Nathan che stiamo assieme più adesso che prima. Questo è un equilibrio difficile da raggiungere ma nel momento in cui si riesce a trovarlo è bellissimo. Oggi per me lui è la mia famiglia, trascorriamo un sacco di tempo assieme… È il papà di mio figlio e lo conosco da più di vent’anni. Poi ci sono giornate in cui non lo sopporto e ci mandiamo a quel paese perché siamo in disaccordo su alcune cose, ma viviamo molto in armonia".