Caterina Balivo, fornace-scudetto: "Lo faccio in piazza", la promessa a Napoli

"Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza": questa la promessa fatta da Caterina Balivo nello studio di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera su Rai 1. In tutta la città, in effetti, c'è fermento per la quasi certa vittoria della Serie A da parte della squadra di Spalletti. E la Balivo non è l'unica showgirl che ha fatto promesse in previsione della vittoria del tricolore.

Alle parole della showgirl campana, la conduttrice Francesca Fialdini è sembrata molto divertita. E in effetti l'idea di vedere la Balivo preparare la pizza tra la folla non capita certo tutti i giorni. A fare una promessa simile sono state pure Marisa Laurito e Serena Autieri, anche loro due super tifose del Napoli.

La Laurito ha dichiarato che quando la squadra vincerà ufficialmente lo scudetto rimarrà con addosso solamente la bandiera azzurra. Mentre l'attrice ha detto in un'intervista al settimanale Oggi che chiederà al marito il permesso di fare uno strip-tease. Poi ha aggiunto: "Di sicuro mi piacerebbe cantare al Maradona: aprirei con 'O surdato ‘nnammurato' e chiuderei con 'Un giorno all’improvviso mi innamorai di te'".