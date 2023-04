Caterina Balivo, primo bikini esplosivo: roba da bollino rosso

15 aprile 2023 a

Caterina Balivo ha trascorso le festività pasquali godendosi una bella vacanza in famiglia ai Caraibi. Con i suoi follower su Instagram ha quindi mostrato i suoi momenti felici con il marito Guido Maria Brera e la figlia Cora. E ha postato alcuni scatti in cui si vede in bikini o con un sensuale costume intero che non nascondevano di certo le sue curve mozzafiato.





"Solo buone vibrazioni" ha scritto la conduttrice di Lingo su La7 a corredo delle foto in cui si mostra mentre gioca in acqua con la figlia o esce come una dea tra le onde o ancora mentre si scambia coccole con il marito. Sullo sfondo ci sono la spiaggia bianca e il mare cristallino dell'isola caraibica.

Caterina Balivo e Guido Maria Brera hanno scelto Canouan, l'isola dove sono state girate alcune scene di "Pirati dei Caraibi". "Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta", aveva detto qualche tempo fa in una lunga intervista a Il Messaggero. La Balivo è in pace e anche la crisi con il marito sembra del tutto superata.