Caterina Balivo, "una bella fine": la rivela che ci ha provato col marito

Gelosia e scaramanzia. Caterina Balivo, da buona partenopea, non tradisce le attese e diverte nella sua intervista a Da noi a ruota libera, ospite di Francesca Fialdini su Rai 1. La conduttrice di Lingo - Parole in gioco, su La7, è tifosissima del Napoli che "vede" uno storico terzo scudetto. "Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza", promette ridendosela. Saranno rimasti forse un po' delusi i suoi ammiratori, che già sognavano uno dei classici striptease stile Sabrina Ferilli in bikini al Circo Massimo, quando la Roma diventò campione d'Italia nel 2001.

Dopo aver ringraziato la Fialdini che aveva appena ricordato il suo programma sulla concorrenza ("Mamma mia che democrazia, Lingo su La7. Brava Francesca, facciamo pubblicità. Tutte le sere, anche il sabato, alle ore 19 su La7 c’è Lingo", con la collega che replica con un cavalleresco "ci mancherebbe altro"), l'ex conduttrice di Detto Fatto e Vieni da me ha parlato di questioni un po' più private e piccantelle: il rapporto con il marito Guido Maria Brera, imprenditore e scrittore di successo e dall'indiscutibile fascino suo compagno dal 2012.

"La gelosia? Lo sono abbastanza". "Lo hai detto come per dire: 'Attenzione che se qualcuna si avvicina poco poco…'", le fa notare la Fialdini. E la Balivo conferma fornendo dettagli pesanti: "Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare, ha fatto una fine bellissima, una bella figura plateale". Rivali in amore sistemate per le feste.