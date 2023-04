Mediaset, il colpaccio: Elena Tambini? Clamoroso a Rete 4

19 aprile 2023 a

a

a

Mediaset sfodera una carta in più: un nuovo talk. Da sabato 22 aprile Rete 4 farà spazio a Settegiorni, programma di prima serata a base di attualità. A condurlo Elena Tambini, già vista a Pressing, Quarto Grado e a Il Diario del Giorno. Un titolo, la nuova trasmissione, che va ad aggiungersi agli ultimi arrivi, ossia Controcorrente (in) Primaserata e Zona Bianca, nonché ai più che rodati Dritto e rovescio, Fuori dal coro e Quarta Repubblica.

"Sono la donna delle sorprese": D'Urso in Rai, si scatena il terremoto

La nuova produzione Videonews analizzerà i temi della settimana che sono stati al centro dell’attenzione mediatica e che hanno diviso l’opinione pubblica. Si parlerà di politica, di cronaca, ma anche di costume e di spettacolo. Con la Tambini tanti ospiti e opinionisti. Saranno loro a essere chiamati a commentare i fatti trattati nei programmi di approfondimento Mediaset, leggendoli con chiave critica e di sintesi.

Gerry Scotti lascia Mediaset? La frase che scatena il panico a Cologno Monzese

La Tambini, giornalista 35enne nata a Como, è da tempo in forza alla squadra di TgCom24. Dal 2022, poi, nella fascia oraria del primo pomeriggio, conduce il Diario del giorno del Tg4. Insomma, tutto fa pensare che sia la "nuova" Veronica Gentili. Anche lei, come la collega, ha iniziato così: prima in staffetta con Barbara Palombelli, poi al timone di talk politici, e non solo, di successo.