Domenica In, Rita Pavone: "Un cadavere, mi hanno aperta da una parte all'altra"

"Ho sempre vissuto di un'adrenalina personale, non ho bisogno di altre sostanze, sono già tanta io": Rita Pavone si è raccontata a Mara Venier nello studio di Domenica In su Rai 1. Parlando degli inizi della sua carriera, l'artista ha spiegato: "Ho iniziato dalle balere e da un giorno all'altro la mia vita è diventata una favola". Parlando di sé, poi, la cantante ha rivelato che ci sono due anime in lei: "Rita fa una vita molto tranquilla, la Pavone appena entra in scena è un'altra ma le due convivono bene. Non sono mai caduta perché sapevo che se facevo una cretinata avrei perso la bellezza di quel momento".

La Pavone, inoltre, ha parlato anche delle attenzioni ricevute da un noto cantante italiano: "Io ho avuto dei bellissimi ragazzi che mi facevano la corte, anche Gianni Morandi, mi ha fatto la corte quando vivevamo nella stessa pensione a piazzale Clodio. Era anche geloso perché avevo un flirtino con Bruno Filippini. Ci beccò mentre ci baciavamo, disse che lo avrebbe detto a mia madre. Io Gianni l’ho sempre considerato un bellissimo ragazzo, ma un fratellone". Nella sua vita sentimentale però grande spazio lo ha il marito, Teddy Reno.

Nel 2005 lo stop: "Non ero felice di quello che mi veniva proposto. Prima di tutto ho fatto un'operazione molto importante, ero un cadavere, mi avevano aperto da una parte all'altra per operarmi all'aorta. Quindi siccome non mi venivano proposte cose che mi piacevano ho smesso - ha raccontato Rita Pavone -. Poi mi ha chiamato Renato Zero, dopo 8 anni, e da lì ho ricominciato". La cantante, a un certo punto della sua carriera, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento al cuore. "Mi trovarono due occlusioni al tronco dell’aorta", raccontò tempo fa.