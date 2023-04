Claudia Fusani: "Cosa pensa davvero la Meloni di Fini"

24 aprile 2023 a

a

a

Le parole di Gianfranco Fini di ieri 23 aprile a Mezz'ora in più su Rai tre, su fascismo e antifascismo accendono il dibattito da Alessandra Sardoni a Omnibus nella puntata del 24 aprile su La7. In collegamento Claudia Fusani sostiene che sul 25 aprile "Giorgia Meloni è d'accordo sulle parole di Fini. Dopodiché a Fini quel tema è costato tanto. È stato buttato fuori", osserva la giornalista, "ed è esattamente questo il problema della premier attuale. Anche se lei è assolutamente convinta di questo, non può ancora dirlo alla sua base elettorale che è ancora indietro, è ancora ferma nella storia". Insomma, la Meloni "ha una difficoltà interna a dire questo".

"Meloni? Spero in un passo definitivo". Polemica 25 aprile, l'intervento di Senaldi

Qui l'analisi di Claudia Fusani a Omnibus

"Basta vedere che la seconda carica dello Stato dice che nella Costituzione non c'è la parola antifascismo, una bestemmia", prosegue Claudia Fusani. Secondo la giornalista il presidente del Consiglio "è circondata da una serie di persone che continuano a provocare su questo tema quindi pur essendo la Meloni sulle stesse posizioni di Fini penso che lei non possa dirlo fino in fondo". E conclude: "Lo stesso problema ce l'ha con la fiamma nel simbolo. Lei vorrebbe andare avanti e diventare la leader di un grande partito conservatore ma la sua base è ancora ferma. E da lì non si esce".