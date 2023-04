Amici, Arisa incenerisce Rudy Zerbi: "Non conosce le galline", alta tensione

29 aprile 2023 a

a

a

Nuova puntata del serale di Amici e altra polemica in vista tra i professori. D’altronde la posta in palio sta diventando sempre più alta, dato che manca solo una puntata prima della semifinale e dell’atto conclusivo che decreterà il vincitore di questa edizione. Il clima è teso soprattutto tra i professori, con Rudy Zerbi che non si lascia mai sfuggire l’occasione di punzecchiare le sue due colleghe di canto.

"A chi risponde per primo...": Arisa, la sua "proposta indecente"

Quest’ultime vengono infatti definite spesso “mamme chiocce” e per questo motivo ogni settimana porta in studio una finta gallina per imitarle. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Arisa ha lanciato una frecciatina proprio a Zerbi: “Lui non conosce le galline, che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. Sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”. Insomma, una risposta non banale e soprattutto non offensiva.

"Non sapete un ca**o". Wax sbotta, Maria De Filippi costretta a intervenire

Parlando dei suoi allievi, Arisa ha confessato che Federica (recentemente eliminata) è quella di cui va più fiera: “È il simbolo della didattica buona del talent. E poi non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare”. A differenza di Wax, che si è scagliato ancora una volta contro Arisa non condividendone alcune scelte.