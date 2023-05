Orsa JJ4, l'assessore lancia la sfida totale: "Non solo pericolosa..."

01 maggio 2023 a

Il caso degli orsi in Trentino Alto Adige continua a tenere banco. Anche in televisione. A Zona Bianca, il programma di Giuseppe Brindisi in onda su Rete 4, nella puntata di domenica 30 aprile infatti si parla ancora di JJ4, l'orsa che lo scorso 5 aprile ha ucciso Andrea Papi nei boschi di Caldes, dove stava correndo. Il tutto nel giorno in cui sempre nei boschi attorno a Trento è stato trovato morto un altro plantigrado, M62.

A Zona Bianca si parla del nuovo decreto disposto da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, decreto con cui chiede l'abbattimento di JJ4. Ospite della trasmissione ecco Giulia Zanotelli, assessore all'Agricoltura della provincia autonoma di Trento, che sostiene il decreto di Fugatti.

JJ4, spiega la Zanotelli, "ha aggredito due persone nel 2020 e già allora avevamo chiesto sia l'abbattimento sia la rimozione, ma ci è stato negato". Ora, prosegue l'assessore, "siamo di fronte alla morte di un giovane ragazzo, qui si tratta di un orso pericoloso come conferma il parere di Ispra", afferma.

Interpellata sulla possibilità di trasferire l'esemplare in una struttura ad hoc, la Zanotelli risponde affermando che nel caso "va trovata una struttura che possa garantire l'incolumità delle persone, e francamente non mi stupisce l'atteggiamento che i cittadini hanno rispetto ad ospitare un esemplare che è stato non soltanto definito pericoloso, ma che è realmente pericoloso perché ha portato la morte di una persona", conclude l'assessore, che ne chiede di fatto l'abbattimento.