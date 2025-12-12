Garlasco, Giuseppe Brindisi in lacrime: "Mi si stringe il cuore"

Sta circolando in questi giorni l'intercettazione telefonica di Alberto Stasi del 23 agosto 2007. Un'intercettazione che viene fatta ascoltare anche da Federica Panicucci a Mattino 5. Il ragazzo, dieci giorni dopo la morte della fidanzata Chiara Poggi, dice: "Peggio di così non poteva andare, la persona sbagliata al momento sbagliato e nel luogo sbagliato. Ero solo a casa… Però sono innocente". Frasi che Stasi pronuncia mentre parla assieme al padre. Da qui la commozione di Giuseppe Brindisi, ospite della trasmissione di Canale 5.

"Sentendo queste intercettazioni normalmente troveremmo qualcosa di sospetto o ammissione, invece qui non posso fare a meno di notare che ascoltando le parole di Stasi e del padre al telefono non si sente niente di tutto questo. Sento le loro parole e mi si stringe il cuore… scusate mi dispiace", afferma il giornalista mentre abbassa la testa, commosso, e si asciuga gli occhi: "Un momento". A quel punto la conduttrice interviene con tono comprensivo: "Lo so, succede a tutti noi Brindisi ti capiamo".