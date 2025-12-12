Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, Giuseppe Brindisi in lacrime: "Mi si stringe il cuore"

venerdì 12 dicembre 2025
Garlasco, Giuseppe Brindisi in lacrime: "Mi si stringe il cuore"

1' di lettura

Sta circolando in questi giorni l'intercettazione telefonica di Alberto Stasi del 23 agosto 2007. Un'intercettazione che viene fatta ascoltare anche da Federica Panicucci a Mattino 5. Il ragazzo, dieci giorni dopo la morte della fidanzata Chiara Poggi, dice: "Peggio di così non poteva andare, la persona sbagliata al momento sbagliato e nel luogo sbagliato. Ero solo a casa… Però sono innocente". Frasi che Stasi pronuncia mentre parla assieme al padre. Da qui la commozione di Giuseppe Brindisi, ospite della trasmissione di Canale 5.

"Sentendo queste intercettazioni normalmente troveremmo qualcosa di sospetto o ammissione, invece qui non posso fare a meno di notare che ascoltando le parole di Stasi e del padre al telefono non si sente niente di tutto questo. Sento le loro parole e mi si stringe il cuore… scusate mi dispiace", afferma il giornalista mentre abbassa la testa, commosso, e si asciuga gli occhi: "Un momento". A quel punto la conduttrice interviene con tono comprensivo: "Lo so, succede a tutti noi Brindisi ti capiamo".

Andrea Sempio e Chiara Poggi, 14 punti di contatto: è la prova regina?

Il 18 Dicembre si avvicina e in quella data il caso del delitto di Garlasco avrà un "turning-point": si...

Sempre Brindisi è stato protagonista di un acceso botta e risposta con l'avvocato di Andrea Sempio. Il motivo? La messa in onda di un servizio in cui l’avvocato Liborio Cataliotti parla dell’importanza delle tracce attribuite a Sempio, citando anche l’ipotesi dell’uso condiviso di un telecomando. "Il perito Albani dice che le tracce sono su due mani, è scritto nella perizia, non è fantascienza, chi usa un telecomando con due mani?", ha chiesto Brindisi irritato. 

tag
garlasco
giuseppe brindisi
alberto stasi

Il laptop Chiara Poggi, "ricerche particolari sul suo pc quando lei era al lavoro"

Le parole di Cataliotti Andrea Sempio e Chiara Poggi, 14 punti di contatto: è la prova regina?

Troppi sospetti Garlasco, scintille Rinaldi-Cassese: "Dna Sempio dappertutto", "Il problema..."

ti potrebbero interessare

Francesca Albanese invita a occupare? Valditara invia gli ispettori al liceo

Francesca Albanese invita a occupare? Valditara invia gli ispettori al liceo

Redazione
Dritto e Rovescio, Delmastro stronca Claudia Fusani: "Dillo alla Albano"

Dritto e Rovescio, Delmastro stronca Claudia Fusani: "Dillo alla Albano"

Carlo De Benedetti accusa Elkann: "Vende i giornali per tenersi lontani i magistrati"

Carlo De Benedetti accusa Elkann: "Vende i giornali per tenersi lontani i magistrati"

Dritto e Rovescio, Silvia Sardone mette all'angolo il maranza: "Non siete persone perbene"

Dritto e Rovescio, Silvia Sardone mette all'angolo il maranza: "Non siete persone perbene"