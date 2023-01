Elisa Isoardi, rischio-terremoto in Rai: "Dove la piazzano"

07 gennaio 2023 a

Elisa Isoardi non sta facendo benissimo dal punto di vista degli ascolti, ma d’altronde su Rai2 non è facile per nessuno in questo periodo storico. Il suo programma Vorrei dirti che… sta comunque riscontrando critiche positive, con il format che piace per via delle storie belle e ben raccontate. Il programma non è in discussione, ma il settimanale Oggi e il sito Affaritaliani hanno sganciato una bomba.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Isoardi potrebbe sbarcare presto su Rai1 e addirittura ottenere una prima serata. Tutto è ancora da definire, però per la conduttrice si tratterebbe della sfida più importante della carriera, che sembrava aver subito una battuta d’arresto dopo La prova del cuoco e la partecipazione in qualità di concorrente a Ballando con le stelle e all’Isola dei Famosi. Oltre a confermare l’indiscrezione sulla Isoardi, Affaritaliani ha fatto il punto della situazione in Rai, dove al momento tutto sembrerebbe fermo.

In particolare sarebbe in corso un braccio di ferro sui vicedirettori del Tg2, dopo che Fratelli d’Italia ha fatto valere la schiacciante vittoria elettorale per piazzare Nicola Rao. “La Lega chiede spazio - si legge su Affaritaliani - ma l'amministratore delegato Fuortes starebbe lavorando per tenere buono il PD. Questa la fotografia nel concreto. Ma come si sa, nel silenzio si lavora eccome. La poltrona più ambita è quella del Tg1 dove Monica Maggioni sta compiendo un miracolo di equilibrismo nel rispondere alla sua area di riferimento, il centrosinistra, senza scontentare i nuovi padroni di casa”.