Elisa Isoardi stroncata: "Nemmeno due righe", chi apre il fuoco

Elisa Isoardi è tornata in tv. Dopo una lunga assenza come conduttrice (ha partecipato all'Isola dei famosi), oggi ha fatto il suo ritorno nei palinsesti. Ma sembra che non se ne sia accorto nessuno. Ed è il Corriere della Sera, nell'edizione online, a stroncare i sogni dell'ex lady Salvini.

Il programma della Isoardi s'intitola: Vorrei dirti che.... E il Corriere della Sera scrive: "Non ha nemmeno due righe su Wikipedia, Vorrei dirti che... il programma condotto da Elisa Isoardi.": una frase che non lascia spazio a doppia interpretazione. Il Corriere della Sera pubblica le pagelle della tv, promossi e bocciati: la Isoardi becca un sonoro 5.

Secondo Renato Franco, che firma il pezzo, Amadeus & Co salvano la generalista. C'è anche Fiorello, ovviamente, che ha portato il 14% di share con Viva Rai 2 (quella fascia oraria era spenta da molto tempo). Un format ben rodato sulla pelle di Rosario, che conosce bene la grammatica televisiva e ha riportato la satira in televisione.

Ma cosa ne sarà del programma della Isoardi? Il Corriere lo boccia senza appello. E ancora su Amadeus, Renato Franco scrive: "Di qua Amadeus (un super Sanremo e la garanzia I Soliti Ignoti), Milly Carlucci, Antonella Clerici, Carlo Conti e Fabio Fazio; di là Maria De Filippi che fa per cinque: il prime time delle ammiraglie Rai e Mediaset è in mano agli splendidi sessantenni che garantiscono sempre ascolti milionari in prima serata. La banda dei soliti noti", conclude polemico.