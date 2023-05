Saviano a PiazzaPulita: Schlein? Affettuosamente "Elly"

05 maggio 2023 a

Roberto Saviano, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata del 4 maggio difende a spada tratta Elly Schlein dopo che la segretaria del Pd ha confessato in una intervista a Vogue di pagare una armocromista per scegliere le tinte del suo abbigliamento. L'autore di Gomorra - che la chiama affettuosamente e confidenzialmente "Elly" - osserva: "Siamo solo all'inizio del massacro che un leader subisce quando si espone in politica. Chiaramente si è data attenzione a questo dettaglio inutile per togliere attenzione a tutto il resto", attacca Saviano. "Si dà luce a un commento detto in qualche secondo per facilmente impedire che l'attenzione vada su altro".

Per esempio che si parli di Vincenzo De Luca. Saviano lo attacca duramente per il video in cui ha preso in giro la segretaria del Pd: "Ormai è un comico, che ha piazzato i figli, che comanda da satropo, che Elly Schlein sta cercando di fermare, che quando io sono stato invitato a un festival organizzato da Scurati a Ravello ha cancellato la mia presenza. Pensa se lo avesse fatto Berlusconi... manifestazioni eccetera". Ecco, conclude lo scrittore napoletano: "Questo è De Luca. Il satrapo campano. Lui si attacca a questa boutade per evitare che possano emergere i temi per cui viene fermato lui, la gestione familistica, affaristica che ha fatto in Campania. È un gioco per lui".