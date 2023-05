Verissimo, la figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada: "Di cosa ho sofferto"

06 maggio 2023 a

Natalia Mastrota, figlia del re delle televendite Giorgio e di Natalia Estrada, si racconta per la prima volta in tv. E per farlo sceglie il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. A Verissimo la 27enne ha rilasciato una lunga e intima intervista, parlando del rapporto con i genitori, separati quando lei aveva solo tre anni, ma anche del periodo più buio della sua vita segnato dai disturbi alimentari. E poi della sua passione per lo sci, una disciplina in cui è anche campionessa.

"Mi sarebbe piaciuto vederli insieme come coppia", ha ammesso parlando della madre e del padre. Anche se poi ha ammesso di averli sempre visti sereni e in ottimi rapporti , nonostante la fine della loro relazione. Sul periodo più difficile della sua vita, invece, ha raccontato: "A 18 anni ho fatto diete fai da te e questo mi ha portato nel vortice di disturbi alimentari". E ancora: "Ho sofferto di bulimia per cinque anni. Poi ne ho parlato con mia nonna, mamma della mamma, che mi ha spinto a parlarne. Lo sport mi ha aiutato a venirne fuori. Sono andata in una clinica vicino a Londra e ho trovato gli strumenti per guarire". A darle una grande forza, come lei stessa ha rivelato, sono stati anche la sua prima gravidanza e l'amore del suo compagno Daniel. Ad oggi, la Mastrota è mamma di Mario e Sasha, di 5 e 3 anni.