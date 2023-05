Antonella Clerici, sfogo strepitoso: "Radical chic, fatela finita! Io puzzavo di sugo..."

08 maggio 2023 a

Antonella Clerici ha manifestato la sua solidarietà nei confronti di Benedetta Rossi, dopo che quest'ultima è apparsa visibilmente provata e arrabbiata su Instagram a causa degli insulti rivolti a lei da coloro che la considerano "ignorante" e inadatta a trattare argomenti culinari. In particolare, la blogger ha criticato quei "radical chic" della cucina che la denigrano per la sua cucina troppo casereccia e ritenuta incompetente. La Clerici ha commentato la questione durante la puntata di È sempre mezzogiorno su Rai 1, esprimendo la sua vicinanza alla collega e criticando coloro che le hanno riservato un trattamento simile in passato.

La conduttrice ha sostenuto che la cucina deve essere "pop" e non snob, e ha citato il suo stesso caso durante il Festival di Sanremo del 2010, quando molti artisti si rifiutarono di partecipare a causa della sua presenza come conduttrice. La Clerici ha tuonato: "E un'altra cosa, quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c'è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo. Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito".

Molti utenti della rete hanno espresso la loro solidarietà alla blogger Benedetta Rossi, sottolineando il suo desiderio di essere utile alle persone comuni e non a una nicchia di gourmet che apprezzano solo cibi costosi e di alta cucina. La Rossi ha anche precisato che non si considera una "chef stellata". Insomma, tutti muti.