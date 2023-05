Rai, salta Flavio Insinna? Rivoluzione totale, "chi può soffiargli il posto"

Roberto Tortora 10 maggio 2023 a

Aria di rivoluzione in Rai, già preventivata dopo l’insediamento del nuovo governo di destra targato Giorgia Meloni e, ancora di più, dopo le dimissioni dell’amministratore delegato della tv di Stato, Carlo Fuortes, per presunte e non meglio precisate pressioni sulla linea editoriale. E sono diverse le figure dei palinsesti Rai che non vedremo più a partire dalla prossima stagione televisiva. Due su tutte, quelle di Fabio Fazio e Flavio Insinna. Il primo dovrebbe traslocare con il suo Che Tempo Che Fa sul Nove, mentre il secondo dovrebbe saltare dalla conduzione de L’Eredità, che verrà affidata ad un amico del premier, cioè Pino Insegno. Al posto di Fazio potrebbe subentrare il vice-direttore de Il Giornale, Nicola Porro, che per ora fa mutismo e non si sbilancia. L’alternativa a Porro potrebbe essere rappresentata dal ritorno di Massimo Giletti, soluzione preferita dai leghisti, ma più complicata per la vicenda dei rapporti con il portavoce dei Graviano, Salvatore Baiardo.

Una rivoluzione che partirà dall’estate, con Underdog, il programma che da giugno (10 puntate in seconda serata su Rai 2) condurrà Laura Tecce e che, già dal titolo, si ispira alla presidente del Consiglio. Così Tecce su La Stampa: “Sono molto legata a Giorgia Meloni, altro che vicina di ombrellone di Salvini, come ha scritto qualcuno - tiene a precisare -, e il titolo è un richiamo al suo discorso di insediamento. Intervisteremo personaggi che ce l’hanno fatta partendo da condizioni svantaggiate. Sono in Rai da anni, sopravvissuta a vari governi di sinistra – spiega Tecce - certo, ora spero di essere valorizzata”. Monica Setta, invece, potrebbe risalire il palinsesto dall’alba di Uno Mattina in Famiglia fino al primo pomeriggio feriale di Rai1, ora occupato da Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, programma nel mirino della nuova dirigenza di destra, nonostante ottimi dati di ascolto.

Ci sarà ancora spazio, invece, per l’ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Nunzia De Girolamo, già pronta a partire a luglio alla guida di Estate in diretta (versione estiva de La vita in diretta). Anche lei, contattata da La Stampa, per ora però dice di stare bene così, soddisfatta della sua creatura Ciao maschio: “L’ho voluto, l’ho scritto e condotto, di notte abbiamo fatto il 13%, mi piacerebbe continuare - dice a La Stampa - poi mi candidano a tutto, pure a Rai Yoyo, ma davvero non so niente”.