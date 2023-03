Flavio Insinna, giorni contati? Un nome clamoroso per L'Eredità

28 marzo 2023 a

a

a

Stavolta per Flavio Insinna rischia di mettersi veramente male. Dopo anni di chiacchiere in libertà e voci dal sen di viale Mazzini sfuggite, il conduttore di Rai 1 potrebbe davvero lasciare L'Eredità. Dopo essere uscito a pezzi dalla violentissima campagna mediatica scatenata a suo tempo da Striscia la Notizia, con i fuorionda sulla "nana di m***a" pubblicati dal tg satirico di Antonio Ricci, Insinna era tornato in auge con il quiz della Ghigliottina. Ora però, secondo quanto scrive Giuseppe Candela per Dagospia, sulla sua testa penderebbe una pesante spada di Damocle con su scritti un nome e un cognome precisi: quelli di Pino Insegno.

Colpaccio in Rai di Nunzia De Girolamo: rumors, che programma conquista

Il comico, conduttore radiofonico e soprattutto tra i più apprezzati e riconoscibili doppiatori d'Italia, ex membro della Premiata Ditta, potrebbe infatti sostituirlo proprio ala guida del fortunato e seguitissimo preserale di Rai 1. Insegno è al centro di vari tam tam sulla "nuova Rai" frutto del classico cambio di equilibri legato alle vicende politiche romane.

"Tutta una finta, balle di Milly Carlucci": chi sgancia la bomba sulla conduttrice di Rai 1

Dato come possibile conduttore del Festival di Sanremo nel caso si chiudesse l'era Amadeus con un anno d'anticipo, per l'attore si starebbe cercando "un titolo forte e blindato", magari con scadenza quotidiana. E qui, appunto, starebbe prendendo quota la pista L'Eredità. Anche perché Insinna non avrebbe preso bene la decisione dei piani alti della tv pubblica di dare maggior spazio a Reazione a catena di Marco Liorni.