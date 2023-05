Pomeriggio 5, uno "strano" applauso? Barbara D'Urso sbotta: mai visto prima

Claudio Brigliadori 10 maggio 2023 a

a

a

Gli applausi registrati? Antiquariato televisivo, roba da Benny Hill Show, con tanto di risate sguaiata. Oppure da sitcom anni Ottanta tipo la serie macina-record Cin Cin o al massimo Friends, uno show diventato subito di culto e generazionale ma che visto oggi, a quasi 30 anni di distanza, non è invecchiato proprio benissimo a dirla tutta. Eppure, nel piccolo schermo televisivo italiano anno di grazia 2023 c’è ancora chi li usa creando un caldo abbraccio virtuale tra lo studio, magari un po’ asettico, e il tinello di casa.

A Pomeriggio 5, per esempio, la regia è solita sparare il battimani quando Barbara d’Urso introduce gli ospiti in studio. Stavolta però qualcosa è andato storto, con la stessa Carmelita che ha ripreso bruscamente i suoi collaboratori. Motivi? I suddetti applausi registrati sono stati un po’ troppo calorosi, esagerati. In una parola: finti. «Tutti questi applausi regia... - si lamenta la conduttrice di Canale 5 - Scatenati in questo modo?».

La battuta diventa nel giro di pochi secondi una vera e propria tirata d’orecchi: «Questi applausi... Un po’ come l’apparizione della Madonna (si stava parlando della veggente di Bracciano, ndr). Inutili per altro. Appaiono così, degli inutili applausi. Va bene ok». In studio i presenti prendono la sfuriata della d’Urso con una risata, e Barbara glissa: «Andiamo avanti con serenità...». Non troppo, però, perché dopo pochi minuti dalla regia ne combinano un’altra: le telecamere inquadrano in primo piano Don Fabrizio, per sbaglio e la padrona di casa perde ancora le staffe: «L’avvocato Marra per piacere. Non è lui...». Sarà pure stato un buon pomeriggio, ma i tecnici avranno trascorso dei pessimi 5 minuti.