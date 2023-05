Insulti a Meloni, Giorgia Linardi: "La Francia non ha niente da insegnarci"

11 maggio 2023 a

Si parla dello scontro tra Francia e Italia sui migranti da Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4 nella puntata del 10 maggio. "Una questione di politica interna", ha detto Giorgia Meloni, secondo la quale questi attacchi "segnalano qualche difficoltà di consenso". La nostra premier ha smorzato così le nuove tensioni con il governo francese, rilanciate dalle parole di Stephane Séjourné, presidente di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron, che ha definito "ingiusta, inumana e inefficace" la politica italiana in tema di migranti, e con la ministra del Lavoro spagnola, Yolanda Diaz, che ha criticato le misure sul lavoro dell’esecutivo di Roma.

"La Francia critica il governo ma a Ventimiglia i francesi respingono gli immigrati", osserva Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia e fedelissimo del presidente del Consiglio: "Non si può dire all'Italia di aprire i confini e poi a Ventimiglia vedere queste scene", sottolinea ancora.

E inaspettatamente ha in qualche modo difeso Giorgia Meloni anche Giorgia Linardi, la portavoce e consulente legale di Sea-Watch, la ong no-profit tedesca impegnata nel soccorso in mare, nel Mediterraneo, e nel monitoraggio delle violazioni dei diritti umani. "La Francia non ha nulla da insegnare all'Italia", ha commentato la Linardi, "agisce sulla base del Regolamento europeo di Dublino secondo il quale l'Italia, essendo il primo Paese di arrivo, è il responsabile per l'asilo di queste persone".

