Fiorello, "Mare Fuori? Ora spoilero tutto...": clamoroso, interrotta la diretta

11 maggio 2023 a

Mare Fuori è diventato il fenomeno dell’anno. La serie tv della Rai sta spopolando in lungo e in largo, al punto da diventare fonte di ispirazione per Rosario Fiorello, che la sta utilizzando in molteplici siparietti. Nell’ultima puntata di VivaRai2 ha ospitato nel suo gabbiotto Raz, che si è prestato volentieri a uno degli sketch del padrone di casa.

L’attore ha infatti finto di rivelare cos’è successo nell’ultima scena della terza stagione di Mare Fuori. “Ascoltate bene le sue parole, potrebbero essere uno spoiler anche per la nuova stagione”, ha dichiarato Fiorello prima di lasciare spazio a Raz. “Ho deciso di spoilerare quello che è successo perché le richieste sono tante e ora voglio esaudirle”, ha spiegato l’attore, che poi ha aggiunto: “Stavamo là dietro quella colonna, io con mia figlia Rosa e il fidanzato, e allora a quel punto…”.

La trasmissione su Rai2 è improvvisamente saltata e le immagini di Fiorello e Raz sono state sostituite dalla scritta “no spoiler” sullo sfondo di strisce bianche e nere. Questo è stato solo l’ultimo dei tanti siparietti di Fiorello su Mare Fuori: il mese scorso aveva coinvolto anche Sofia Goggia, la campionessa di sci che era ospite nel suo programma.