Barbara D'Urso contro la Bonaccorti: "Ma cosa stai dicendo?"

Continua a far parlare di sé il caso di Gisella Cardia, la presunta veggente. Lo studio perfetto in cui farlo è Pomeriggio Cinque, il salotto di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. È circolato tempo fa, infatti, il rumor inerente al fatto che la Cardia pare abbia detto davanti a diverse persone su un bus diretto a Međugorje di essere rimasta incinta dello Spirito Santo. La conduttrice ha tenuto a dichiarare di credere che anche se fosse vero, con tutta probabilità potrebbe averlo detto solo per scherzare. Al che, però, è intervenuta l’ospite Enrica Bonaccorti, che ha svelato un retroscena che ha lasciato tutti di sasso: “Ma secondo te, se fosse stata una battuta lei avrebbe mandato quattro volte le persone a fare le analisi con le sue urine alla farmacia, che le hanno detto non c’è niente?”.

A queste rivelazioni scioccanti della Bonaccorti, la conduttrice D’Urso ha dovuto chiedere chiarimenti: “Ma perché uno manda qualcuno con le urine? Scusate eh…Un altro che compra il test…Ma Enrica cosa stai dicendo? Ma dove l’hai sentita questa cosa Enrica?”. La Bonaccorti non ha arretrato di un passo e ha continuato: “Lei era convinta di essere incinta, tant’è vero che ha fatto quattro verifiche con la farmacia…Quando hanno visto che non lo era, ha detto che lo Spirito Santo le faceva gli scherzi…”.

Allora Barbara D’Urso ha provato a minimizzare il tutto: “Noi non sappiamo cosa ha detto realmente, però poteva essere tranquillamente una battuta…” e ha fatto un riferimento alla sua vita privata per spiegarsi meglio: “Io per esempio non ho un fidanzato da tempo, se rimanessi incinta direi di esserlo per opera dello Spirito Santo, ma è una battuta che noi donne ogni tanto facciamo…”. Spirito, chiaroveggenza, miracoli e figure religiose… tra il serio e il faceto questa vicenda assume sempre più dei contorni molto poco “divini”…