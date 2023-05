Pomeriggio 5, D'Urso scatenata: "Non mi faccio prendere in giro"

10 maggio 2023 a

a

a

"Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da nessuno": Barbara D'Urso ha avuto uno scontro acceso con un suo ospite a Pomeriggio 5. Sullo sfondo il caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia. Prima di questo momento, però, la conduttrice ha intervistato Padre Scozzaro, il sacerdote vicino alla presunta veggente. Quest'ultimo ha rispedito al mittente le accuse mosse nei confronti della donna: “Non ho nessun accordo con le iniziative intraprese a Trevignano… La Casa di Preghiera dove vivo e l’associazione di Gisella sono due cose separate ed indipendenti. Mai esistita alcuna collaborazione”.

Uno "strano" applauso a Pomeriggio 5? Barbara D'Urso sbotta: mai visto prima

In un secondo momento, il sacerdote ha spiazzato la conduttrice annunciando di voler procedere per vie legali nei confronti dei giornalisti del programma condotto da Milo Infante, Ore 14: “Tanti giornalisti hanno scritto e detto, soprattutto quelli di Ore 14… Saranno tutti querelati". A quel punto la D'Urso ha precisato che questa cosa non c'entrava nulla con il suo programma. Ma il sacerdote ha subito controbattuto: “Lo voglio far sapere. E’ opportuno dire questo”.

"Violentata tre volte. Poi...". Barbara d'Urso, caos a Mediaset: tutto in diretta | Video

Finita l’intervista, la conduttrice ha presentato i suoi ospiti, tra cui anche l’ex fedele della presunta veggente Gisella. Quest’ultimo a un certo punto è apparso nervoso e ha detto: “Quando mi fai le domande tu rispondo e quando le faccio io rispondi tu”. In difesa della presentatrice è intervenuto Roberto Poletti, che ha detto: “Lei voleva insegnare a fare il mestiere alla conduttrice”. Alla fine a prendere la parola è stata proprio la D'Urso: "Se vuole replicare a quello che hanno detto qui a Mediaset lei lo fa con calma e senza prendere in giro nessuno, soprattutto me".