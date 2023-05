Barbara Palombelli, lo share? "Ogni giorno...": Mediaset, godono i piani alti

14 maggio 2023 a

Barbara Palombelli e Forum sono un appuntamento fisso di Mediaset. Il programma giuridico ha esordito nel lontano 1985 e attualmente va in onda sia su Canale 5, nel daytime mattutino, che su Rete 4, nel primo pomeriggio. Nonostante il format sia sostanzialmente lo stesso, nel corso degli anni si è evoluto e arricchito per restare al passo coi tempi. La competizione è forte, eppure Forum continua a fare ottimi ascolti.

“È uno dei programmi più longevi della nostra tv, ma non sente l’usura del tempo”, ha scritto Giancarlo De Andreis nella sua rubrica sul settimanale DiPiù Tv. “In uno scenario competitivo piuttosto agguerrito - ha aggiunto - con programmi di successo nella fascia di mezzogiorno, la trasmissione condotta da Barbara Palombelli continua a primeggiare”. Sarà perché l’aspetto giuridico è stato affiancato anche da storie che a volte presentano dei tratti comici, o comunque più leggeri, Forum continua a convincere milioni di telespettatori.

Senza dimenticare che spesso vengono trattati temi importanti quanto complessi, come l’adozione, il perdono, il tradimento e via discorrendo. "La semplicità delle storie raccontate in studio fa centro - scrive ancora De Andreis - e Canale 5 brinda a un ascolto giornaliero medio superiore al milione e mezzo di telespettatori”. La Palombelli riesce infatti a portare a casa tutti i giorni uno share superiore al 20%: tanta roba, considerando la competizione serrata.