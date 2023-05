Amici, ecco quanti soldi intasca il vincitore: una cifra da urlo

14 maggio 2023 a

Ci siamo, tra poche ore su Canale 5 andrà in onda la finalissima di Amici 22, arrivato al termine della fase serale. Ultimo atto per il seguitissimo programma di Maria De Filippi, in onda eccezionalmente la domenica per la concomitanza, ieri sera, con la finale degli Eurovision.

Tra i quattro finalisti, la super-favorita è Angelina Mango, figlia del cantautore Mango, la cui vittoria pare quasi scontata. Ma mai dire mai, le sorprese ad Amici sono all'ordine del giorno.

Ma cosa vince, chi trionfa ad Amici? Facciamo il punto sulla vicenda. Ovviamente visibilità, fama, una spinta decisiva per costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo: Amici infatti ha sfornato nomi che, oggi, sono di primissimo piano nella scena musicale italiana.

Ma non solo visibilità, anche soldi. Il primo classificato infatti incassa 150mila euro di montepremi in gettoni d'oro. La cifra è cambiata nel corso del tempo: inizialmente erano 100mila euro a cui si aggiungeva un contratto con Mediaset dal valore di 50mila euro. In un'edizione si vinsero addirittura 300mila euro, in un'altra ancora 200mila.

Dunque al vincitore di categoria vanno 50mila euro, sempre in gettoni d'oro. Chi si aggiudicherà il premio Tim incasserà 30mila euro in gettoni d'oro; 50mila per il premio Tim della critica, assegnato da una giuria formata da 25 membri presi dalla stampa nazionale.