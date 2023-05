Fiorello, feroce sfottò a Zelensky: "Sapete cosa chiede al Papa?"

13 maggio 2023 a

a

a

A Viva Rai 2 Fiorello non può fare a meno di commentare l'arrivo di Volodymyr Zelensky a Roma. Il premier ucraino si trova in Italia per far visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Giorgia Meloni e a Papa Francesco. Proprio sull'incontro con quest'ultimo si sofferma il mattatore.

"Mare Fuori? Ora spoilero tutto...": clamoroso, interrompono la diretta di Fiorello | Video

"Zelensky fa visita a Bergoglio - esordisce prima di buttarsi sull'ironia -. Gli chiederà delle alabarde". Poi però il comico si fa subito serio: "Noi scherziamo e ridiamo, ma ricordiamoci che in Ucraina c'è una guerra. Spero che finisca presto. Non vogliamo essere demagogo-comunisti, ma come si fa? Quando finirà?". Fiorello si chiede anche chi metterà una buona parola per porre fine al conflitto. La sua speranza, infatti, è che sia proprio Papa Francesco.

"Li ha stesi tutti". Fiorello di sasso, scena sconcertante a Viva Rai 2 | Guarda

Ed è quello che spera anche Zelensky. "Ho incontrato Papa Francesco. Sono grato per la sua personale attenzione alla tragedia di milioni di ucraini", ha scritto il presidente ucraino in un tweet dopo l'incontro in Vaticano. "Ho parlato di decine di migliaia di bambini ucraini deportati. Dobbiamo fare ogni sforzo per riportarli a casa. Inoltre - ha concluso -, ho chiesto di condannare i crimini russi in Ucraina. Perché non può esserci uguaglianza tra la vittima e l'aggressore. Ho anche parlato della nostra formula di pace come dell'unica formula efficace per raggiungere una pace giusta".