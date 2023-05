Striscia la Notizia, gli orecchini della Gruber? "Perde un sacco di soldi": la bomba su Cairo

15 maggio 2023 a

Gli orecchini sfoggiati da anni da Lilli Gruber a Otto e Mezzo hanno fatto conquistare a Urbano Cairo un tapiro d’oro. A consegnarglielo è stato ovviamente Valerio Staffelli, dopo che Striscia la Notizia ha puntato l’attenzione su un caso particolare: nei giorni scorsi il tg satirico si era chiesto come mai la Gruber mostri reiteratamente in trasmissione gli orecchini di una nota marca di gioielli.

La7 ha fatto sapere che né la conduttrice né l’emittente hanno in essere alcun contratto pubblicitario, di sponsorizzazione o di altro tipo. Semplicemente la Gruber indossa quegli orecchini perché sono suoi e le piacciono. Staffelli ha però una proposta per Cairo: trasformare Otto e Mezzo da uno spazio giornalistico a un varietà, in modo da poter trarre profitti anche dal product placement, che non è permesso in un contenitore come quello della Gruber. “Lei non facendo product placement durante Otto e Mezzo sta perdendo un sacco di soldi”, ha fatto notare Staffelli a Cairo.

Quest’ultimo è apparso incredulo di ricevere un tapiro d’oro per gli orecchini della Gruber e non ha potuto fare a meno di sorridere a più riprese: “Ma la Gruber mette orecchini che sono suoi, non fanno minimamente investimenti con noi. Il tapiro per questo motivo? No, dai…”.