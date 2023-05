Lorella Cuccarini da Fiorello in reggiseno: Viva Rai 2, tutti sconvolti

26 maggio 2023 a

Lorella Cuccarini è stata una delle ospiti principali della puntata di Viva Rai2 andata in onda ieri mattina. Insieme a Fiorello, si è esibita in un medley in omaggio di Mina. L'intera puntata di ieri in realtà è stata impostata per festeggiare gli 83 anni della cantante, salvo poi scoprire che il suo compleanno era il 25 marzo scorso.

Nonostante la svista, Fiorello e la Cuccarini sono andati avanti con lo show sull'attico del bar di Viva Rai2, cantando alcuni dei brani più noti della celebre artista, come "Insieme", "Acqua e sale", "Questione di feeling". A colpire gli appassionati telespettatori della trasmissione mattutina di Fiorello, però, è stato soprattutto il look della prof. di Amici. Quest'ultima, infatti, per l'occasione ha indossato una giacca bianca e sotto solo un reggiseno sempre bianco. Un outfit super sexy che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La Cuccarini, poi, nella chiacchierata con lo showman siciliano, ha rivelato di andare in palestra tutte le mattine. "Apre alle 8 - ha spiegato a un incredulo Fiorello -. C'è un insegnante che fa dei corsi che tu segui insieme ad altre persone. E puoi fare tante cose diverse. Ti farebbe veramente bene". I due, infine, hanno fatto un viaggio indietro nel tempo ricordando il festival di Sanremo del 1995. "Io cantai due volte perché andò via il segnale", ha spiegato la Cuccarini.