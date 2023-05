Fiorello, "mentre facevo sesso...": sulla moglie Susanna l'inconfessabile

24 maggio 2023 a

a

a

Fiorello torna sulla sua vita privata. Durante la diretta quotidiana di Viva Rai2! il comico ha letto una parte dell'intervista "lunghissima" che ha dato a Vanity Fair. E, in particolare, ciò che riguarda la sua vita privata e il rapporto con la moglie Susanna. Rispondendo alla domanda su come andava il sesso con la moglie, Fiorello ha risposto: "Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…".

"Prendi una moglie americana, vede un...": Fiorello, la frase che gela tutti

Ecco allora che il comico tiene a precisare raccontando il divertente aneddoto. "Sì, una volta mentre facevo sesso mi sono trovato Dorian, il gatto, in mezzo che mi ha fatto 'shhh!', e io 'ma vaff…', è vero! Poi c’è anche il cane, Lao. Ma lui non s’è visto". I due a breve festeggeranno 20 anni di matrimonio.

"Il prossimo anno Fiorello...": in diretta la risposta sul suo futuro, cosa accadrà

Un traguardo importante e raggiunto grazie al loro "prendersi cura a vicenda". Per Fiorello, infatti, il romanticismo non ha bisogno di grandi gesti. "La cosa eclatante - spiega - vuol dire che te la prepari, che la organizzi e poi la fai, invece contano le cose di tutti i giorni. Per esempio adesso sto facendo le punture di cortisone a mia moglie".