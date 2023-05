Francesca Fialdini, stoccata ai politici: ancora caos in Rai

27 maggio 2023 a

Ancora caos in Rai: Francesca Fialdini, conduttrice di Da noi a ruota libera su Rai 1, durante l’ultima puntata del programma di La7 PiazzaPulita, ha pubblicato su Instagram una dura critica nei confronti dei politici: “La spocchia insopportabile di politici che dicono ai ragazzi 'sei troppo giovane per capire' oppure 'io devo imparare l’educazione da te?' Si evidentemente”.

Il riferimento della giornalista sarebbe piuttosto chiaro: il suo è un dissenso molto forte nei confronti delle istituzioni che, nel corso di dibatti televisivi, ripetono sempre le stesse frasi quando si trovano a discutere con un ragazzo. Non è certo la prima volta che un personaggio televisivo si scaglia contro la classe politica. Lo hanno dimostrato di recente Fabio Fazio e Lucia Annunziata e i loro addii alla Rai.

Il clima in casa Rai, insomma, sembra essere sempre più rovente. Sul tema a dire la sua è stata anche la segretaria del Pd Elly Schlein che, in occasione dell’addio di Lucia Annunziata alla Rai, ha commentato: “È una gravissima perdita quella di una professionista di qualità per la tv pubblica. Questo è un impoverimento della tv pubblica che rischia di indebolirsi a vantaggio della concorrenza". E ancora: "Siamo estremamente preoccupati perché il governo sta procedendo a spallate all’occupazione della Rai. Hanno fatto tutto da soli".